Шахтер провел первую тренировку под руководством Йовичевича

15.07.2022 13:00

Донецкий Шахтер в Нидерландах провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича. Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, в первом занятии приняли участие 27 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиєнко, Валерий Бондар, Виктор Корниєнко, Юхим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Криськов, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев.

Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан.