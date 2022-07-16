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Шахтер анонсировал новую серию благотворительных матчей
16.07.2022 17:00
Донецкий Шахтер в рамках подготовительного сбора команда проведет спарринги с представителями высшей лиги чемпионата Нидерландов – Эредивизи. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Шахтер сыграет против Фортуны Ситтард (22 июля), Аякса (26 июля) и Утрехта (30 июля).
Поединки пройдут в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.
Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
Теги: Нидерланды, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
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