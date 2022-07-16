Шахтер анонсировал новую серию благотворительных матчей

16.07.2022 17:00

Донецкий Шахтер в рамках подготовительного сбора команда проведет спарринги с представителями высшей лиги чемпионата Нидерландов – Эредивизи. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Шахтер сыграет против Фортуны Ситтард (22 июля), Аякса (26 июля) и Утрехта (30 июля).

Поединки пройдут в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.

Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.