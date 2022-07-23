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Сотни украинцев присоединились к флешмобу "Бегу за Азовсталь"

23.07.2022 17:00
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Сотни украинцев присоединились к флешмобу "Бегу за Азовсталь"

Ассоциация семей защитников "Азовстали" организовала спортивный флешмоб в поддержку гарнизона "Мариуполь" - "Бегу за "Азовсталь". Флешмоб одновременно проходит в 15 городах Украины, а также - в Варшаве и Торонто. Об этом сообщает Укринформ.
“Цель – привлечь внимание к защитникам Азовстали, мы хотим, чтобы третьи стороны – Международный Комитет Красного Креста, другие международные организации повлияли на то, чтобы улучшить условия их пребывания, чтобы у нас была гарантированная связь с ними, поскольку уже более двух месяцев мы не знаем, что с ними, точно не знаем, где их удерживают”, - говорит волонтер патронатной службы "Азов" Наталья Соловьева.
Марафон продлится неделю - с 23 по 30 июля - и завершится в Киеве. Каждый участник пробежит ту дистанцию, которую сам себе определил.



Теги: забег, Азовсталь, флешмоб, защитники
 
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