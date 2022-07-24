Благотворительный матч Шахтер - Аякс под угрозой срыва

24.07.2022 13:00

В субботу, 23 июля, нидерландский клуб в Австрии должен был провести спарринг с немецким Айнтрахтом, однако игру отменили. Как сообщает NL Times, причиной такого решения стало то, что в составе Аякса зафиксированы случаи заражением коронавирусом, передает iSport.

Пресс-служба клуба не информирует, кто сдал положительные тесты на Covid-19. Все те, кто сдали отрицательные тесты, отправились в Нидерланды.

Следует отметить, что 26 июля Аякс должен был провести благотворительный матч с донецким Шахтером. На данный момент судьба поединка неизвестна.