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«Заря» обыграла «Университатю» в квалификации Лиги конференций (ВИДЕО)
05.08.2022 08:00
Луганский футбольный клуб "Заря" победил румынскую "Университатю" из Крайова в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. На арене в польском Люблине подопечные Патрика ван Леувена победили со счетом 1:0, сообщает Обозреватель.
Единственный и победный гол на 56-й минуте забил Денис Нагнойный. 20-летний защитник удачно сыграл головой после подачи углового Вячеслава Чурко. Денис смог хитро пробить с отскоком от газона, чем дезориентировал голкипера команды соперника.
Ответная игра состоится 11 августа. Победитель противостояния встретится в плей-офф квалификации Лиги конференций с победителем пары "Лугано" – "Хапоэль" Беэр-Шева.
Теги: победа, ФК "Заря", Лига конференций
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