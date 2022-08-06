УЕФА наказал Фенербахче за пропутинские кричалки фанатов

06.08.2022 12:00

УЕФА вынес решение по делу о поведении фанатов Фенербахче в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Во время поединка болельщики стамбульского клуба начали скандировать имя президента РФ. За это Фенербахче был оштрафован на 50 тысяч евро.

Также турецкий клуб обязали закрыть часть секторов, минимум 5 тысяч мест, для болельщиков на следующем домашнем матче команды в еврокубковом турнире.

При этом закрытие трибун имеет условный характер с испытательным сроком в два года, начиная с даты публикации решения УЕФА.