Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)

08.08.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)

В воскресенье, 7 августа, "Шахтер" сыграл благотворительный матч с "Ромой". Победу одержал итальянский клуб - 5:0.
Голы забивали: Пеллегрини, 18, Манчини, 41, Спинаццола, 45, Дзаньоло, 59, Бове, 87.
Все средства, собранные с этого матча, будут направлены на гуманитарную помощь Украине.



Теги: товарищеский матч, ФК "Шахтёр", благотворительный тур, Рома
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх