Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)

12.08.2022 10:00

Заря разгромно проиграла Университате в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций — 0:3, сообщает sportarena.com.

Хозяева провели быстрый гол. После подачи углового забил бразильский защитник Силва. В начале второго тайма Университатя забила еще дважды. За короткое время отличились форвард Байарам и защитник Банку.

В первом матче Заря обыграла Университатю (1:0). Единственный гол в матче забил Денис Нагнойный. По сумме двух встреч в следующий раунд соревнований вышла Университатя.