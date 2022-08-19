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Анонс и прогноз боя-реванша Усик — Джошуа

19.08.2022 13:00
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Анонс и прогноз боя-реванша Усик — Джошуа

В субботу, 20 августа, на арене Jeddah Super Dome в Джидде (Саудовская Аравия) в поединке-реванше сойдутся действующий и бывший объединённые чемпионы хэвивейта – украинец Александр Усик и Энтони Джошуа из Британии.
На кону боя будет титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которым владеет Усик.
Букмекеры отдают предпочтение украинскому боксеру. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47. На успех Джошуа дают коэффициент 2.80.
В Украине прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO, 24 региональных каналах Суспільного и телеканале 2+2.



Теги: бой, реванш, Александр Усик, Энтони Джошуа
 
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