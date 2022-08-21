Усик защитил чемпионские титулы в поединке с Джошуа

21.08.2022 09:00

Украинский боксер, обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца-тяжеловеса Энтони Джошуа в реванше по решению судей. Трансляцию боя в ночь на воскресенье, 21 августа, показали в 190 странах мира.

Поединок в многофункциональном спортивном комплексе Король Абдалла Спортс Сити в Джидде, Саудовская Аравия, продолжался все 12 раундов.

Следует отметить пятую трехминутку, когда Джошуа использовал запрещенный прием - ударил соперника ниже пояса. Однако Усик скоро пришел в норму.

Кроме того, в восьмом и девятом раундах британец "прошелся" по корпусу украинца.

Усик не остался в долгу - в десятой схватке нанес Джошуа серию мощных ударов.

В результате украинский боксер победил британца по решению судей. Мнения коллегии разделились: 115-113 в пользу британца, 115-113 в пользу украинца и 116-112 в пользу Усика.

"Я посвящаю этот бой моему Государству - Украине, Вооруженным Силам Украины и всем, кто сейчас защищает мою страну!" - сказал Усик после победы.