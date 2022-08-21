- Усик защитил чемпионские титулы в поединке с Джошуа09:00
- Анонс и прогноз боя-реванша Усик — Джошуа13:00
- Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)10:00
- Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров17:00
- "Шахтер" выставил на продажу виртуальную "Донбасс Арену"12:00
- "Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)10:00
- Сегодня "Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ромой"17:00
- УЕФА наказал Фенербахче за пропутинские кричалки фанатов12:00
- «Заря» обыграла «Университатю» в квалификации Лиги конференций (ВИДЕО)08:00
- Заря - Университатя: прогноз букмекеров и анонс матча квалификации Лиги конференций15:00
Усик защитил чемпионские титулы в поединке с Джошуа
Украинский боксер, обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца-тяжеловеса Энтони Джошуа в реванше по решению судей. Трансляцию боя в ночь на воскресенье, 21 августа, показали в 190 странах мира.
Поединок в многофункциональном спортивном комплексе Король Абдалла Спортс Сити в Джидде, Саудовская Аравия, продолжался все 12 раундов.
Следует отметить пятую трехминутку, когда Джошуа использовал запрещенный прием - ударил соперника ниже пояса. Однако Усик скоро пришел в норму.
Кроме того, в восьмом и девятом раундах британец "прошелся" по корпусу украинца.
Усик не остался в долгу - в десятой схватке нанес Джошуа серию мощных ударов.
В результате украинский боксер победил британца по решению судей. Мнения коллегии разделились: 115-113 в пользу британца, 115-113 в пользу украинца и 116-112 в пользу Усика.
"Я посвящаю этот бой моему Государству - Украине, Вооруженным Силам Украины и всем, кто сейчас защищает мою страну!" - сказал Усик после победы.
Теги: бокс, реванш, Александр Усик, Энтони Джошуа
- Усик нокаутом отправил Беллью в отставку (ВИДЕО)
- Хэй завлекает Кличко на матч-реванш высоким гонораром
- "Мальчика в трусиках в Киеве избили банедерокаратели" (ВИДЕО)
- Хэй уйдет на покой, если не состоится матч-реванш с Кличко
- Украинские боксеры победили команду Британии
- Усик и Ломаченко полетели в США договариваться с промоутерами
- Во Львове открылся гуманитарный центр для жителей Луганщины15:00
- Мэр Константиновки подозревается в присвоении бюджетных средств13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине пограничники обезвредили вражескую ДРГ12:00
- Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Медуниверситет-переселенец из Луганска ищет преподавателей и сотрудников15:00
- В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения13:00
- Усик защитил чемпионские титулы в поединке с Джошуа09:00
- На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники17:00
- Во Львове открылся гуманитарный центр для жителей Луганщины15:00
- Мэр Константиновки подозревается в присвоении бюджетных средств13:00
- В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)11:00
- В РФ заявили об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Карантин в Украине продлен до конца года08:00
- Генсек ООН приехал в Одессу17:00
- СБУ задержала на Донетчине двух российских агентов15:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Медуниверситет-переселенец из Луганска ищет преподавателей и сотрудников
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине пограничники обезвредили вражескую ДРГ
- Мэр Константиновки подозревается в присвоении бюджетных средств
- Анонс и прогноз боя-реванша Усик — Джошуа
- СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского
- Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке