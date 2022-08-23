- Усик защитил чемпионские титулы в поединке с Джошуа09:00
- Анонс и прогноз боя-реванша Усик — Джошуа13:00
- Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)10:00
- Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров17:00
- "Шахтер" выставил на продажу виртуальную "Донбасс Арену"12:00
- "Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)10:00
- Сегодня "Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ромой"17:00
- УЕФА наказал Фенербахче за пропутинские кричалки фанатов12:00
- «Заря» обыграла «Университатю» в квалификации Лиги конференций (ВИДЕО)08:00
- Заря - Университатя: прогноз букмекеров и анонс матча квалификации Лиги конференций15:00
Сегодня стартует новый сезон украинской Премьер-лиги
Сегодня, 23 августа, матчем Шахтер – Металлист 1925 будет дан старт чемпионату Украины по футболу сезона-2022/23. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00, сообщает Korrespondent.net.
В новом сезоне украинской Премьер-лиги будут участвовать 16 команд: Верес, Ворскла, Динамо, Днепр-1, Заря, Ингулец, Колос, Кривбасс, Львов, Металлист, Металлист 1925, Минай, Александрия, Рух, Черноморец и Шахтер.
Прошлый розыгрыш УПЛ был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. На момент остановки чемпионата первое место в турнирной таблице занимал Шахтер. По итогам прошлого сезона команды не вылетали из высшего дивизиона. Десна и Мариуполь приостановили свое участие в чемпионате, а Металлист и Кривбасс поднялись из Первой лиги.
В эти дни пока будут сыграны пять матчей первого тура УПЛ вместо восьми. Поединки Ингулец - Динамо и Днепр-1 - Александрия были перенесены на 16 ноября из-за участия киевского и днепровского клубов в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Матч Минай - Львов был перенесен на неопределенный срок по просьбе гостей.
УПЛ. 1-й тур
23 августа, вторник
Шахтер - Металлист 1925 13:00
Заря - Ворскла 15:00
Черноморец - Верес 15:00
Колос - Кривбасс 17:00
24 августа, среда
Рух - Металлист 15:00
Отметим, что в условиях военного положения матчи чемпионата Украины будут проводиться в особенных условиях. Поединки будут проходить без зрителей. Разрешена доля ограниченного количества аккредитованных лиц - футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.
Операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести к готовности укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 м.
В случае воздушной тревоги диктор стадиона должен объявлять: "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!". Арбитр матча сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует до укрытия.
В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги.
Второй круг украинской Премьер-лиги должен стартовать 4 марта 2023 года, а завершится турнир 3 июня 2023 года.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, Премьер-лига, ФК "Шахтёр"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"12:00
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Во Львове открылся гуманитарный центр для жителей Луганщины15:00
- Сегодня стартует новый сезон украинской Премьер-лиги13:00
- Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев12:00
- Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках11:00
- ООН сформировала комиссию по расследованию трагедии в Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- Цена газа в Европе приблизилась к 3000 долларов13:00
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"12:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)
- В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Мэр Константиновки подозревается в присвоении бюджетных средств
- На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники