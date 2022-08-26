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Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
26.08.2022 10:00
В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Единственным представителем Украины на этой стадии турнира будет донецкий Шахтер, который попал в третью корзину.
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет в квартете F, в котором из первой корзины ему достался мадридский Реал, из второй - немецкий РБ Лейпциг, а из четвертой - шотландский Селтик.
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6/7 сентября, а завершится 1/2 ноября.
Теги: Лига Чемпионов, жеребьевка, ФК "Шахтёр"
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