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Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера

28.08.2022 17:00
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Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера

В воскресенье, 28 августа, отмечается День шахтера и День Донецка. Защитник "Адана Демирспор" Ярослав Ракицкий, который длительное время выступал за донецкий "Шахтер", поздравил Донецк с Днем города.
Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором выразил уверенность в процветающем будущем города в Украине.
"С днем Шахтера, с днем города Донецка! Мы процветали под знаменем Украины и будем процветать.
Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты выстоишь и вернешься домой! Мира нам!", - написал Ракицкий.



Теги: Донецк, поздравление, День шахтера, День города, Ярослав Ракицкий
 
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