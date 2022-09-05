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Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер»
05.09.2022 13:00
Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Лейпцигом" свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23.
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение соперникам украинской команды. Успех "Шахтера" оценивается коэффициентом 12,50, ничья - 7,10, победа "Лейпцига" - 1,23.
Поединок "Лейпциг" - "Шахтер" пройдет "РБ Арене" в Лейпциге, начало в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию встречи в Украине можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен на видеосервисе Megogo, и платформе Volia TV.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
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