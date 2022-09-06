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УЕФА запретила "Шахтеру" рекламировать United24

06.09.2022 16:00
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УЕФА запретила "Шахтеру" рекламировать United24

Чиновники УЕФА запретили "Шахтеру" использовать логотип национальной благотворительной платформы United24 на матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Трибуна.
Донецкий клуб хотел нанести соответствующую надпись на форму в качестве рекламной. Однако в УЕФА почему-то посчитали платформу политической. А в соответствии с регламентом организации использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.
Таким образом, "горняки" в еврокубковых матчах будут выступать с нанесенным титульным спонсором СКМ.
Отметим, что глобальная платформа United24 создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии.



Теги: УЕФА, запрет, логотип, ФК "Шахтёр", United24
 
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