УЕФА запретила "Шахтеру" рекламировать United24

06.09.2022 16:00

Чиновники УЕФА запретили "Шахтеру" использовать логотип национальной благотворительной платформы United24 на матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Трибуна.

Донецкий клуб хотел нанести соответствующую надпись на форму в качестве рекламной. Однако в УЕФА почему-то посчитали платформу политической. А в соответствии с регламентом организации использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.

Таким образом, "горняки" в еврокубковых матчах будут выступать с нанесенным титульным спонсором СКМ.

Отметим, что глобальная платформа United24 создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии.