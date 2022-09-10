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Легенда "Шахтера" и сборной Украины стал тренером российского клуба
10.09.2022 16:00
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Геннадий Зубов вошел в тренерский штаб российского клуба второй лиги "Звезда" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Вместе с ним на заработки в страну-агрессор подался экс-тренер детско-юношеской академии "Шахтера" Анатолий Скирчук, получивший должность помощника наставника "Звезды".
Геннадий Зубов родился в Алчевске. За свою карьеру играл за Сталь Алчевск, Шахтер, Зарю, Мариуполь. После окончания карьеры работал в детско-юношеской академии "горняков". В 2019-2021 годах был одним из тренеров молодежного состава клуба.
На счету Зубова более 300 матчей за донецкий клуб, в которых он забил 73 мяча. Цвета национальной сборной Украины футболист защищал в 29 матчах, забил 3 гола.
Теги: Россия, Донецк, тренер, ФК "Шахтёр", Геннадий Зубов
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