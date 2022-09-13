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"Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч Лиги чемпионов

13.09.2022 17:00
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"Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч Лиги чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет шотландский "Селтик".
Игра состоится 14 сентября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.
На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV.
Британская контора William Hill назвала фаворитом противостояния "кельтов". На победу шотландского гранда принимают ставки с коэффициентом 2,10. Вероятный успех "горняков" оценили кэфом 3,10. Тем временем ничья стала наименее вероятной с баллом 3,50.
Следует добавить, что в первом туре подопечные Игоря Йовичевича сенсационно разгромили в гостях немецкий РБ "Лейпциг" со счетом 4:1.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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