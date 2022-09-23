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Капитан "Зари" стал игроком "Шахтера"
23.09.2022 12:00
Капитан луганской "Зари" Егор Назарина стал игроком донецкого "Шахтера". Как сообщила пресс-служба Шахтера, стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.
В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.
Теги: трансфер, полузащитник, капитан, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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