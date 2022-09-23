Капитан "Зари" стал игроком "Шахтера"

23.09.2022 12:00

Капитан луганской "Зари" Егор Назарина стал игроком донецкого "Шахтера". Как сообщила пресс-служба Шахтера, стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.

В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.



