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"Реал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

04.10.2022 12:00
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"Реал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Завтра, 5 октября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер", сообщает РБК-Украина.
Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.
Специалисты британской конторы William Hill считают Королевский клуб безусловным фаворитом поединка. На победу "сливочных" принимают ставки со смешным коэффициентом 1,15. Вероятный успех "горняков" оценили космическим баллом 17,00. Даже ничья намного вероятнее – кэф 7,50.
Австрийцы из Bwin оказались немного благосклоннее к "Шахтеру". Здесь "Реал" остался главным претендентом на победу с коэффициентом 1,19. Однако на победу команды Игора Йовичевича принимают ставки с баллом 13,50. Вероятность ничьей оценили баллом 7,50.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
 
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