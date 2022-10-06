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"Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (ВИДЕО)
06.10.2022 08:00
Донецкий Шахтер уступил мадридскому Реалу в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает 24 канал.
Все главные события произошли в первом тайме. Реал получил комфортное преимущество благодаря дуэту своих бразильских легионеров. Родриго точно пробил в нижний угол после "ассиста" Степаненко, а Винисиус четко завершил красивую комбинацию Реала. На 39-й минуте надежды Шахтера воскресил Зубков. Михайличенко выполнил качественную подачу в штрафную, а экс-форвард Ференцвароша ножницами красиво пробил Лунина – вряд ли у Анчелотти будут претензии к украинскому киперу.
После перерыва соперники не забивали, поэтому "горнякам" пришлось мириться с первым поражением под руководством Йовичевича, а Реал с 9 очками закрепил звание лидера группы F.
Теги: ФК "Шахтёр", Лига чемпионов, Реал (Мадрид)
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