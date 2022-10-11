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"Шахтер" – "Реал": анонс матча Лиги чемпионов
11.10.2022 13:00
Сегодня в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 донецкий "Шахтер" примет мадридский "Реал".
Поединок состоится на стадионе «Войска Польского» в Варшаве, начало в 22.00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию встречи в Украине можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен на видеосервисе Megogo и платформе Volia TV.
Букмекеры определили мадридцев однозначным фаворитом матча. На победу Королевского клуба принимают ставки со скромным коэффициентом 1,38. Вероятность успеха "горняков" оценили баллом 7,25. Даже ничья более вероятна – кэф 5,25.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид), анонс
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