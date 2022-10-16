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"Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ

16.10.2022 15:00
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"Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ

Сегодня, 16 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против киевского "Динамо" в 7-м туре УПЛ. Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей чемпионата Украины "Шахтер" имеет 13 очков и идет вторым в турнирной таблице. "Динамо" имеет 9 пунктов и идет девятым.
Букмекеры считают, что фаворитом матча 7-го тура УПЛ является именно "Шахтер". На победу "горняков" коэффициент 2,12. Ничью оценивают в 3,45. Выигрыш "Динамо" – 3,40.
Матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 17:00. Трансляция - на канале Setanta Sports.



Теги: Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, анонс
 
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