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"Селтик" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

24.10.2022 17:00
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"Селтик" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 25 октября, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против шотландского "Селтика".
Букмекеры в предстощем поединке отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на победу "Селтика" составляет 1,87, на ничью – 3,90, а на победу "Шахтера" – 4,10.
Матч пройдет на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
В прямом эфире поединок "Селтик" — "Шахтер" на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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