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"Шахтер" после поражения от "Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

03.11.2022 08:00
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"Шахтер" после поражения от "Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" проиграл решающий матч в 6 туре Лиги чемпионов "Лейпцигу" со счетом 0:4. В результате поражения "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, но сможет выступить весной в Лиге Европы, сообщает Суспільне.Спорт.
На старте встречи "Лейпциг" вышел вперед: гости воспользовались обрезкой в центре поля от Георгия Судакова. И хотя Тимо Вернер не реализовал момент, на добивании успешно сыграл Кристоф Нкунку.
После перерыва "Шахтер" вторично пропустил. Андре Силва воспользовался ошибкой защитников донецкой команды и замкнул навесную подачу у самых ворот – впоследствии гол записали как автогол защитника Валерия Бондара.
Отыграться в матче и сократить отставание в счете "Шахтер" так и не смог, тогда как "Лейпциг" забил в третий раз: на 62-й минуте после передачи Кристофа Нкунку забил Доминик Собослаи. А на 68-й минуте счет стал 0:4 - после розыгрыша стандарта Дани Ольмо обводным ударом поразил дальний угол ворот "Горняков".



Теги: Лига Чемпионов, проигрыш, ФК "Шахтёр"
 
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