Последние новости раздела
- "Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы17:00
- "Шахтер" после поражения от "Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выход в плей-офф Лиги чемпионов15:00
- "Шахтер" ничьей с "Селтиком" гарантировал себе евровесну (ВИДЕО)08:00
- "Селтик" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов17:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)08:00
- "Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ15:00
- ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова17:00
- "Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних секундах матча (ВИДЕО)08:00
- "Шахтер" – "Реал": анонс матча Лиги чемпионов13:00
"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
07.11.2022 17:00
В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23. Своего соперника узнал и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер", сообщает ТСН.
Команда Игоря Йовичевича померится силами с французским "Ренном", который выступал в одной группе с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу дважды проиграли "красно-черным".
Теги: жеребьевка, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова15:00
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- В Покровске начался отопительный сезон10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы17:00
- В Украину прибыли первые ЗРК NASAMS и Aspide15:00
- В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"13:00
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги12:00
- В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"11:00
- Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский назвал число потребителей без света08:00
- Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины17:00
- В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Донецкая область осталась без света
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Покровске начался отопительный сезон
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк
- Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой