ФК "Шахтер" передал $100 000 на восстановление стадиона в Ирпене

08.11.2022 13:00

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) передал 100 000 долларов для возобновления разрушенного в результате российского вторжения стадиона в Ирпене. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Клуб Рината Ахметова также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.