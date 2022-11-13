Шахтер – Заря. Анонс и прогноз донбасского дерби

13.11.2022 13:00

Сегодня в центральном матче 13-тура чемпионата страны во Львове на стадионе «Арена-Львов» сыграют донецкий «Шахтер» и луганская «Заря», сообщает Sport.ua.

Обе команды входят в лидирующее трио. Горняки находятся на втором месте, имея 26 очков после 10 матчей. У соперников на четыре очка меньше, да и проведено на один матч больше.

«Шахтер» выглядит сильнее и шансов на победу у него больше. «Заря» сейчас непредсказуема, может сыграть на высоком уровне, а может проиграть аутсайдеру.

Покажет донбасское дерби канал "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".