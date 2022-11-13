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Шахтер – Заря. Анонс и прогноз донбасского дерби

13.11.2022 13:00
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Шахтер – Заря. Анонс и прогноз донбасского дерби

Сегодня в центральном матче 13-тура чемпионата страны во Львове на стадионе «Арена-Львов» сыграют донецкий «Шахтер» и луганская «Заря», сообщает Sport.ua.
Обе команды входят в лидирующее трио. Горняки находятся на втором месте, имея 26 очков после 10 матчей. У соперников на четыре очка меньше, да и проведено на один матч больше.
«Шахтер» выглядит сильнее и шансов на победу у него больше. «Заря» сейчас непредсказуема, может сыграть на высоком уровне, а может проиграть аутсайдеру.
Покажет донбасское дерби канал "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
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