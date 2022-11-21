В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)

21.11.2022 08:00

На стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур в Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает Суспільне спорт.

Главными героями открытия стали оскароносный американский актер Морган Фриман и солист южнокорейской группы BTS Чонгук.

Параллельно с рядом скандалов вокруг мундиаля в Катаре, связанных с нарушениями прав человека, одними из главных месседжей церемонии открытия стали разнообразие и единение, а также тема мечтательности.

Талисманом турнира стал персонаж, который имеет вид традиционного арабского головного убора - куфии.

Церемония завершилась приветствием от эмира Катара Тамима бин Хамад Аль Тани и традиционным шоу фейерверков.