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В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)

21.11.2022 08:00
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В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)

На стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур в Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает Суспільне спорт.
Главными героями открытия стали оскароносный американский актер Морган Фриман и солист южнокорейской группы BTS Чонгук.
Параллельно с рядом скандалов вокруг мундиаля в Катаре, связанных с нарушениями прав человека, одними из главных месседжей церемонии открытия стали разнообразие и единение, а также тема мечтательности.
Талисманом турнира стал персонаж, который имеет вид традиционного арабского головного убора - куфии.
Церемония завершилась приветствием от эмира Катара Тамима бин Хамад Аль Тани и традиционным шоу фейерверков.



Теги: Катар, открытие, Чемпионат мира по футболу
 
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