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Защитник "Азовстали" Дианов передал миллион гривень семьям погибших футбольных болельщиков

03.12.2022 17:00
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Защитник "Азовстали" Дианов передал миллион гривень семьям погибших футбольных болельщиков

Герой обороны завода «Азовсталь» Михаил Дианов передал благотворительному фонду «Трибуна Героев» 1 миллион гривен, сообщает пресс-служба организации.
Фонд, напомним, создали украинские болельщики для системной финансовой поддержки семей погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины.
"Когда наше дело поддерживают самые достойные люди Украины, это придает невероятные силы двигаться в нем дальше. А еще несколько минут общения с Михаилом Диановым, настоящим героем и удивительным человеком, дали мощный заряд уверенности в нашей победе и в верности избранного пути.
Но благодарим мы прежде всего поступок Михаила. Он лично передал в фонд 1 миллион гривен. Это часть денег, которую собрали для его лечения украинцы. Впоследствии все расходы на реабилитацию взял на себя ФК "Шахтер", поэтому Михаил решил помогать собранным средствам другим. Семья погибших футбольных.
Еще раз благодарим за поступки, достойные настоящих героев и поддержку, которая не перестает удивлять и вдохновлять. Вместе мы невероятная сила!", - говорится в инстаграме "Трибуны героев".



Теги: Донбасс, защитник, благотворительность, болельщик, Азовсталь
 
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