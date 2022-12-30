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Умер "король футбола" Пеле
30.12.2022 10:00
После длительной борьбы с онкологическим заболеванием умер легендарный бразильский футболист Пеле, ему было 82 года. Об этом сообщает AP.
"Король футбола" с 2021 года лечился от рака толстой кишки и последний месяц был госпитализирован с многочисленными недугами.
Пеле провел почти два десятилетия как самый результативный бомбардир в составе бразильского клуба "Сантос" и национальной сборной Бразилии.
Пеле трехкратный чемпион мира по футболу (1958-го, 1962-го и 1970 года). Он стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.
Теги: футбол, смерть, Пеле
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