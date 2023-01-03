Российские оккупанты уничтожили ледовую арену ХК "Донбасс" в Дружковке

03.01.2023 11:00

Армия России уничтожили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс". Об этом сообщает пресс-служба ХК.

По словам замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ракетный удар по центру Дружковки и Яковлевке РФ нанесла ночью 2 января. Ранены два человека.

Ледовая арена "Альтаир" с 2014 года была домашним стадионом для ХК "Донбасс". На ее базе работала ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию, арена принимала соревнования, мероприятия и была местом отдыха в Дружковке.

"Альтаир" стала третьим стадионом, который потерял ХК "Донбасс" из-за российских оккупантов. Ранее он лишился Дворца спорта "Дружба" в Донецке и Mariupol Ice Center.