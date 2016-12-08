Casio выпустила "ночную" фотокамеру

08.12.2016 16:30

Компания Casio представила уникальную камеру Exilim FR110H для съемок в полной темноте или в условиях плохого освещения, сообщает сайт GaGadget.com.

По заявлению представителей Casio, для съемок в темных помещениях или на улице, в ночное время суток, лучше всего подходят датчики с большим физическим размером пикселей в ущерб их количеству. Поэтому объектив нового аппарата оснащен датчиком на 1,9 мегапикселей с диафрагмой F/2,8. Камера способна снимать видео в Full HD качестве, а ее светочувствительность во время фотосъемки достигает приличного показателя ISO51200.

Casio Exilim FR110H появится в продаже на территории Японии в течении ближайшей недели. Пока неизвестно сколько будет стоить аппарат и когда окажется на мировом рынке.