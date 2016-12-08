Новый стандарт Bluetooth утвержден официально

08.12.2016 16:45

Компания Bluetooth Special Interest Group (SIG) официально утвердила Bluetooth 5 — новую и улучшенную спецификацию беспроводной связи, сообщает сайт GaGadget.com.

Bluetooth 5 передает данные в два раза быстрее прошлой версии. К тому же, новый модуль принимает для подключения в восемь раз больше устройств (до 16), а его радиус действия увеличился в четыре раза, во время работы в режиме минимального энергопотребления (Low Energy). Bluetooth 5 совместима с прошлыми версиями, а ее энергоэффективность намного лучше. В начале лета 2016 сообщалось, что Bluetooth 5 будет работать в четыре раза быстрее версии Bluetooth 4.2.