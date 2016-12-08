Samsung выиграл "патентный" суд у Apple

08.12.2016 09:25

Во вторник состоялось заседание суда насчет спорного дизайна Samsung, который выглядит точь-в-точь, как IPhone. Верховный суд единогласно принял сторону смартфонов Samsung и объявил, что южнокорейская компания не обязана отдавать всю прибыль, которую она заработала от продажи 11 моделей телефонов. Функции и дизайн, которые она скопировала из iPhone, были лишь частичными, сообщает сайт replyua.net.

В 2011 году компания Apple обвинила Samsung в дублировании нескольких отличительных запатентованных особенностей iPhone: плоский экран, закругленная прямоугольная форма и расположение иконок на экране. Apple потребовала выплаты компенсации в размере 930 миллионов долларов. В ходе суда сумма сократилась до 382 миллионов долларов. «Мы всегда боролись с вопиющим копированием Samsung наших идей, - говорится в сообщении компании Apple. - Мы будем продолжать защищать годы нашей напряженной работы, которая сделала iPhone самым инновационным и любимом продуктом в мире».

"Патентная битва" между компаниями была под пристальным наблюдением других промышленных гигантов. Такие титаны, как Google, Facebook и eBay оказались на стороне Samsung, утверждая, что причина для иска была «притянута за уши». Adidas и Tiffany & Co., в свою очередь, встали на защиту Apple.