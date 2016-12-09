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Британские ученые воссоздали облик древнего жителя Иерихона

09.12.2016 15:30
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Британские ученые воссоздали облик древнего жителя Иерихона

Ученые из Великобритании сумели воссоздать облик человека, жившего около 9500 лет назад в легендарном библейском городе Иерихоне, сообщает Обозреватель.
Лицо древнего человека был реконструирован по черепу, который хранится в Британском музее. Это один из семи загадочных черепов, обнаруженных археологом Кэтлин Кеньон во время раскопок в 1953 году в Иерихоне - городе, который не раз упоминается в Библии. Остальные артефакты хранятся в других музеях. Реконструкция была выполнена при помощи гипса.
"Если бы мы смогли извлечь ДНК, то реконструкция была бы более точной, - говорит Александра Флетчер из Британского музея. - Мы смогли бы узнать, какого цвета были у него глаза и волосы. К сожалению, в столь древних останках содержится крайне мало ДНК. Мы не рискнули извлекать ее из опасения разрушить кости".



Теги: Библия, лицо, череп
 
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