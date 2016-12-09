Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Китайский палеонтолог обнаружил в куске янтаря хвост пернатого динозавра

09.12.2016 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Китайский палеонтолог обнаружил в куске янтаря хвост пернатого динозавра

Китайский палеонтолог Чинг Лида нашел в куске янтаря, купленного на рынке в Мьянме, хвост динозавра с перьями, который жил 99 млн лет назад, сообщает ICTV.
Хвост принадлежал молодому целурозавру, который является родственником велоцирапторов и тираннозавров. Он совсем маленький и мог бы поместиться на ладони.
Впервые ученым удалось найти мумифицированную часть скелета динозавра. До этого палеонтологи находили только останки крыльев птиц, живших в эпоху динозавров.



Теги: динозавр, хвост, янтарь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх