Китайский палеонтолог обнаружил в куске янтаря хвост пернатого динозавра

09.12.2016 11:00

Китайский палеонтолог Чинг Лида нашел в куске янтаря, купленного на рынке в Мьянме, хвост динозавра с перьями, который жил 99 млн лет назад, сообщает ICTV.

Хвост принадлежал молодому целурозавру, который является родственником велоцирапторов и тираннозавров. Он совсем маленький и мог бы поместиться на ладони.

Впервые ученым удалось найти мумифицированную часть скелета динозавра. До этого палеонтологи находили только останки крыльев птиц, живших в эпоху динозавров.