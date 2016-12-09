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Архив - Наука и технологии

Microsoft приобрела профессиональную соцсеть LinkedIn

09.12.2016 09:40
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Microsoft приобрела профессиональную соцсеть LinkedIn

Многонациональная корпорация компьютерных технологий Microsoft приобрела социальную сеть LinkedIn за 26,2 млрд долларов. Все операции по оформлению документации завершены, сообщает «Пресса Украины».
Как отметил исполнительный директор LinkedIn Джефф Вайнер, новое и успешное объединение двух мировых компаний-гигантов ускорит установление связей профессионалов со всего мира. Также такое решение об объединении компаний поможет повысить производительность и успешность профессиональных отношений. При этом в центре внимания компании остается развитие соцсети и повышение ее рейтинга среди пользователей.
Также в компании отметили, что вскоре состоится официальная презентация, которая будет касаться интеграции Microsoft и LinkedIn.
В июне 2016 года компании договорились между собой о приобретении профессиональной соцсети корпорацией Microsoft. Согласно договору, LinkedIn оставляет за собой право на сохранение бренда и корпоративной культуры, независимой политики. Также Джефф Вайнер останется её исполнительным директором.



Теги: Microsoft, сделка, LinkedIn
 
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