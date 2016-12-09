Microsoft приобрела профессиональную соцсеть LinkedIn

09.12.2016 09:40

Многонациональная корпорация компьютерных технологий Microsoft приобрела социальную сеть LinkedIn за 26,2 млрд долларов. Все операции по оформлению документации завершены, сообщает «Пресса Украины».

Как отметил исполнительный директор LinkedIn Джефф Вайнер, новое и успешное объединение двух мировых компаний-гигантов ускорит установление связей профессионалов со всего мира. Также такое решение об объединении компаний поможет повысить производительность и успешность профессиональных отношений. При этом в центре внимания компании остается развитие соцсети и повышение ее рейтинга среди пользователей.

Также в компании отметили, что вскоре состоится официальная презентация, которая будет касаться интеграции Microsoft и LinkedIn.

В июне 2016 года компании договорились между собой о приобретении профессиональной соцсети корпорацией Microsoft. Согласно договору, LinkedIn оставляет за собой право на сохранение бренда и корпоративной культуры, независимой политики. Также Джефф Вайнер останется её исполнительным директором.