Microsoft запихнёт компьютерную Windows 10 в смартфоны и планшеты

09.12.2016 10:00

Microsoft и производитель чипов Qualcomm совместно объявили подробности их сотрудничества, чтобы поддержать полную Windows 10 на ARM-процессорах с эмуляцией x86-приложений. Чипы Qualcomm Snapdragon будут первыми процессорами ARM-based для поддержки Windows 10, с возможностью запуска полноценных приложений desktop-class на смартфонах и энергоэффективных ПК, сообщает MSPortal.net.

«С полной совместимостью с экосистемой Windows 10, платформа Qualcomm Snapdragon будет поддерживать мобильность облачных вычислений и определит то, как люди используют свои вычислительные устройства», сказал executive vice president Qualcomm Cristiano Amon. Процессоры Qualcomm Snapdragon предлагают одни из самых передовых мировых мобильных вычислительных возможностей, в том числе гигабитное подключение к LTE, продвинутую мультимедийную поддержку, машинное обучение и превосходные аппаратные функции безопасности».