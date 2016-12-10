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Samsung подвергла Galaxy Note 7 "дистанционной эвтаназии"
Несмотря на то, что южнокорейская компания Samsung прекратила продажи смартфонов Galaxy Note 7 и отозвала всю выпущенную партию, некоторые пользователи все-таки прикипели к этому гаджету, сообщает iLenta.com.
Некоторые владельцы Samsung Galaxy Note 7 категорически не хотят сдавать свои девайсы, хотя они могут угрожать не только имуществу, но и жизни самих пользователей.
По данным Samsung, только в США осталось около 285 000 единиц Galaxy Note 7 на руках. Несмотря на все шаги, которые предпринимает производитель, наиболее упрямые владельцы смартфонов не хотят с ними расставаться.
Samsung намерена полностью лишить пользователей возможности заряжать смартфоны, чтобы избежать новых взрывов. 15 декабря прошивка смартфона будет обновлена таким образом, что аппарат невозможно будет заряжать. Отключены будут все Galaxy Note 7, находящиеся в США.
На днях Samsung предприняла столь же решительные меры, чтобы вернуть Galaxy Note 7, проданные ранее в Канаде. В этой стране компания принудительно отключила на смартфонах Bluetooth, Wi-Fi и сотовую связь, сделав невозможным совершение звонков или выход в интернет.
Теги: США, Канада, отключение, Samsung Galaxy Note
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