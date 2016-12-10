Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В мексиканской пещере найдены "неубиваемые" бактерии

10.12.2016 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В мексиканской пещере найдены "неубиваемые" бактерии

В Мексике ученые обнаружили бактерии, у которых есть устойчивость к антибиотикам. Данные микроорганизмы найдены в пещерах специалистами из Университета Акрона и Макмастеры, сообщает ИА "Свопи".
В ходе исследовательской экспедиции ученые исследовали одну из пещер, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На глубине около одной тысячи метров им удалось обнаружить уникальные и ранее неизвестные бактерии, которые получили название Paenibacillus. В 1986 году местные власти закрыли данную пещеру для экскурсий из-за вирусных образований, провоцирующихся данным видом бактерий.   Ученые сделали забор и исследовали эти микроорганизмы в лабораторных условиях. В ходе опытов оказалось, что бактерия Paenibacillus имеет так называемый иммунитет ко многим современным антибиотикам. Такая устойчивость была достигнута по причине отсутствия влияния на неё внешних факторов, данный процесс происходил на протяжении 4 миллионов лет. Это позволило микроорганизмам выработать собственную защитную реакцию, поэтому они крайне опасны для человека и животных.



Теги: Мексика, бактерии, антибиотик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх