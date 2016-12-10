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В мексиканской пещере найдены "неубиваемые" бактерии
В Мексике ученые обнаружили бактерии, у которых есть устойчивость к антибиотикам. Данные микроорганизмы найдены в пещерах специалистами из Университета Акрона и Макмастеры, сообщает ИА "Свопи".
В ходе исследовательской экспедиции ученые исследовали одну из пещер, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На глубине около одной тысячи метров им удалось обнаружить уникальные и ранее неизвестные бактерии, которые получили название Paenibacillus. В 1986 году местные власти закрыли данную пещеру для экскурсий из-за вирусных образований, провоцирующихся данным видом бактерий. Ученые сделали забор и исследовали эти микроорганизмы в лабораторных условиях. В ходе опытов оказалось, что бактерия Paenibacillus имеет так называемый иммунитет ко многим современным антибиотикам. Такая устойчивость была достигнута по причине отсутствия влияния на неё внешних факторов, данный процесс происходил на протяжении 4 миллионов лет. Это позволило микроорганизмам выработать собственную защитную реакцию, поэтому они крайне опасны для человека и животных.
Теги: Мексика, бактерии, антибиотик
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