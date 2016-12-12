NASA опубликовало фотографию марсианского полюса холода

12.12.2016 13:15

NASA опубликовало на своем сайте фотографию самого холодногое места на Марсе, его Южного полюса, сообщает ТСН.

Температуры на Южном полюсе опускается до минус 130 градусов Цельсия, что делает регион самым холодным местом на планете.

казанная на изображении полярная шапка образована сухим льдом, возникающим из углекислого газа.