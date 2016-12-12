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Озвучена цена новых смартфонов Nokia

12.12.2016 11:30
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Озвучена цена новых смартфонов Nokia

Смартфон под условным названием Nokia D1C поступит в продажу за $150, уверяют источники. За эту цену покупатель получит гаджет в базовой комплектации, с 2 Гб оперативной памяти, сообщает Новое время.
За аппарат с 3 гигабайтами оперативной памяти и 16 Гб дискового пространства придется заплатить уже около 200 долларов. Вероятно, эта модель Nokia будет оснащена и большим экраном.
Тот же источник сообщает, что устройство должно получить 5- или 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Snapdragon 430, 13- или 16-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную камеру для видеосвязи и сэлфи.
Анонс первых смартфонов Nokia может состояться на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.


 
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