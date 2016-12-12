Ученые доказали способность обезьян к разговору

12.12.2016 14:20

Ученые считают, что у обезьян есть все шансы начать говорить спустя некоторое время. Подчеркивается, что у многих приматов есть потенциал для развития способности воспроизводить речевые звуки, сообщает ИА "Свопи".

Эксперты из Принстонского университета выяснили, что животные уже располагают готовым аппаратом, но мозг пока развит слишком слабо. Таким образом, они пока не могут контролировать себя настолько точно, чтобы произвести осмысленную речь. В рамках проведения исследования удалось разработать специальную компьютерную модель, спрогнозировавшую звуки речи обезьян.

Для примера использовалось пожелание «счастливых праздников». Итоги продемонстрировали, что уже сегодня животные могут воспроизвести порядка тысячи различных слов. При этом из-за недостаточного развития мозга они не способны воспроизвести некоторые простые звуки. В частности, это касается длинной «е». В рамках проведения исследования удалось установить, что люди отличаются большей способностью к контролю голосового аппарата.