В Китае создан настольный робот для малого бизнеса (ВИДЕО)

12.12.2016 13:30

Китайская компания Shenzhen Yuejiang Technology Co. Ltd. развернула краудфандинговую кампанию в поддержку проекта Dobot M1 – многофункционального робота-манипулятора, сообщает 3dtoday.ru.

Компактное устройство оснащается рукой с рабочим радиусом в 400 мм и высотой хода в 250 мм, выдерживающей нагрузку в 1,5 кг. Повторяемая точность позиционирования манипулятора достигает 0,02 мм при максимальной угловой скорости в 200 градусов в секунду.

Благодаря сменным насадкам Dobot M1 умеет 3D-печатать, выполнять лазерную гравировку, манипулировать объектами с помощью механического и вакуумного захватов, сортировать, паять платы и т.д. Робота можно даже оснастить самоходной платформой или наладить целое конвейерное производство за счет нескольких манипуляторов, выполняющих разные задачи. Необходимая точность при работе с движущимися объектами и при перемещении обеспечивается программируемой системой визуального распознавания и навигации. Открытый интерфейс программирования позволяет тренировать робота для выполнения любых операций.

Самые выгодные предложения были разобраны почти моментально, а кампания уже собрала $170 тыс. вместо запрашиваемой сотни. Тем не менее, полный набор вариантов все еще доступен по дисконтным ценам. Самый простой вариант с двумя насадками на выбор заказчика обойдется в $1 599, тогда как за $9 999 можно получить набор из пяти манипуляторов с десятью насадками, шестью дополнительными модулями (для распознавания, пайки и пр.) и 3D-мышкой.