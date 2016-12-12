В небе над Японией появилось облако-шар

12.12.2016 11:15

В небе над Японией появилось странное облако. По информации местных специалистов, объект был зафиксирован над городом Фуджисава, сообщает ИА "Свопи".

Жители Токио также сообщили, что данное облако периодически исчезает, однако полностью не пропадает из виду. По словам горожан, оно имеет сферическую слегка сжатую форму и двигается в разных направлениях в независимости от скорости ветра.

Специалисты рассказали, что данное явление является последствием повышения давления в атмосфере. Из-за этого облака начинают собираться в небольшие овальные объекты, двигаясь при этом хаотично. Кроме того, данный случай стал не первым в Японии. Примерно месяц назад подобный объект появился в небе над Токио. Тогда некоторые пользователи социальных сетей решили, что это НЛО.

Изображения странного объекта в небе появились на большом количестве страниц в локальном сегменте социальных сетей. Японские специалисты пока никак не прокомментировали феномен овальных облаков.