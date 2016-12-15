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Архив - Наука и технологии

Астрономы нашли планету с сапфировыми дождями

15.12.2016 19:35
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Астрономы нашли планету с сапфировыми дождями

Астрономы из Великобритании открыли уникальное небесное тело под названием НАТ-Р-7b Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из рубинов и сапфиров. Осадки выпадают "каплями" в виде драгоценных кристалов, сообщает РБК-Украина.
В атмосфере планеты формируются облака из корунда, разновидностями которого считаются сапфиры и рубины.
"Нам удалось проследить за тем, как свет отражается от атмосферы HAT-P-7b, и понять, что она постоянно меняется. На ее ночной стороне формируются облака, которые транспортируются сильными ветрами в сторону дневной стороны, где они испаряются. Скорость ветра часто резко меняется, поэтому многие облака формируются и потом исчезают. Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы", — заявил исследователь Дэвид Армстронг.



Теги: планета, дождь, сапфир
 
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