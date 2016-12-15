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Архив - Наука и технологии

В северной Атлантике зафиксировали рекордный "девятый вал"

15.12.2016 10:35
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В северной Атлантике зафиксировали рекордный "девятый вал"

Волна 19-метровой высоты была зафиксирована в океане между Исландией и Великобританией, сообщает Новое время.
Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что волну-монстра заметили с помощью автоматизированного буя еще в феврале 2013 года, но лишь сейчас ее размеры смогли подтвердить официально.
"Впервые за всю историю измерений зафиксирована высота волны в 19 метров. Это - замечательный рекорд", - заявил помощник Генерального секретаря ВМО Вэньцзянь Чжан.
По мнению океанологов, это явление было связано с очень сильным холодным фронтом, который стал причиной ветров скоростью более 80 километров в час. Предыдущий рекорд высоты волны в 18,275 метра был зарегистрирован 8 декабря 2007 года также в Северной Атлантике во время прохождения холодного атмосферного фронта.



Теги: рекорд, Атлантика, волна
 
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