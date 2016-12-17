Ученые омолодили мышей

17.12.2016 12:20

Впервые ученым удалось использовать способность стволовых клеток восстанавливать ткани для омоложения не отдельных клеток и культур, а целых организмов. Исследования ученые провели на лабораторных грызунах, опубликовав их результаты в журнале Cell, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Ученые провели эксперименты с мышами, у которых наблюдалось очень редкое наследственное нарушение, вызывающее преждевременное старение. По словам ученых, мыши, прошедшие терапию с использованием "частичного перепрограммирования" клеток в среднем жили по 24 недели, в то время как срок жизни в контрольной группе мышей с расположенностью к преждевременному старению составил 18 недель.

Аналогичные опыты на здоровых мышах также показали повышение тонуса организма, хотя говорить об увеличении срока жизни у них пока рано.