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Ученые омолодили мышей

17.12.2016 12:20
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Ученые омолодили мышей

Впервые ученым удалось использовать способность стволовых клеток восстанавливать ткани для омоложения не отдельных клеток и культур, а целых организмов. Исследования ученые провели на лабораторных грызунах, опубликовав их результаты в журнале Cell, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Ученые провели эксперименты с мышами, у которых наблюдалось очень редкое наследственное нарушение, вызывающее преждевременное старение. По словам ученых, мыши, прошедшие терапию с использованием "частичного перепрограммирования" клеток в среднем жили по 24 недели, в то время как срок жизни в контрольной группе мышей с расположенностью к преждевременному старению составил 18 недель.
Аналогичные опыты на здоровых мышах также показали повышение тонуса организма, хотя говорить об увеличении срока жизни у них пока рано.



Теги: стволовые клетки, мышь, омоложение
 
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