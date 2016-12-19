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Киевлянин создал "антиприват" плагин для Facebook

19.12.2016 17:00
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Киевлянин создал "антиприват" плагин для Facebook

У пользователей социальной сети Facebook появилась возможность скрывать в своей ленте сообщения, связанные с национализацией ПриватБанка, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Приложение разработал киевлянин с ником Макс Фрай, уже известный такими плагинами как "Скрыть Трампа" или "режим зрады". Вместо скрытых постов пользователь видит иконки с логотипом ПриватБанка.
Плагин, скрывающий посты о ПриватБанке, - развитие приложения, скрывавшего сообщения о победе Дональда Трампа на выборах президента США.
"У меня в планах - версия общего плагина, где пользователь сможет сам задавать ключевые слова, по которым скрывать посты в Facebook, Twitter и ВКонтакте", - заявил разработчик.
Сообщается, что плагин доступен только для пользователей Chrome. У пользователя сохраняется возможность просмотреть скрытые сообщения.



Теги: новости, Facebook, ПриватБанк, плагин
 
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