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Архив - Наука и технологии

В Китае завершена имитация полугодового космического полета

19.12.2016 14:30
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В Китае завершена имитация полугодового космического полета

Представители китайской космической индустрии сообщают о завершении масштабного эксперимента, в ходе которого ученые из Поднебесной испытывали технологии, необходимые для продолжительных космических полетов, с помощью четверых добровольцев, просидевших без контакта с внешним миром полгода. Новость об успешной имитации космического путешествия в условиях Земли была опубликована на сайте Space.com, сообщает Planet-today.ru.
Эксперимент стал еще одним опытом по исследованию воздействия длительной изоляции на психику и здоровье астронавтов. Такие исследования, как отмечают ученые, представляют собой колоссальную важность для науки.
"Прежде чем путешествовать к другим мирам, нам необходимо изучить все возможные сценарии взаимодействия астронавтов, оказавшихся в изоляции на протяжении нескольких месяцев", — говорят авторы 180-дневного эксперимента.
Кроме психики астронавтов, на прочность проверялось и оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности будущих покорителей космоса.



Теги: космос, Китай, эксперимент
 
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